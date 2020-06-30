Kanada'dan Türkiye'ye mülteci teşekkürü
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, Türkiye'nin mültecilere kucak açmasınını övgüyle anlattı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Gould, "Suriyeli mültecilere kucak açarak cömert davranan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kanada, Suriye'de yaşanan insanlık krizinden etkilenen mültecilere kucak açan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye krizinin, Suriyeliler ve komşu ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.
Gould, "Kanada, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki cömert destekleri için Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ile Mısır'a teşekkür ediyor. Kanada, çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözümle son vermek için uluslararası toplum ve Suriyelilerle çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
SURİYE, LÜBNAN0 ÜRDÜN VE IRAK'A 339 MİLYON DOLAR YARDIM
Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı'na katıldığını aktaran Gould, konferansın odak noktasının, bölgedeki milyonlarca insanın kritik ihtiyaçlarını ele almak ve Suriye savaşına kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek olduğunu belirtti.
Kanada'nın, 2021'e kadar önemli insani yardım, kalkınma ve istikrar programları da dahil olmak üzere bölge için 3,5 milyar dolara kadar fon taahhüt ettiğini anımsatan Gould, "Bu bağlamda 2021 için Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 339 milyon dolar yardım sağlanacak." ifadesini kullandı.
Gould, açıklamasında şunları kaydetti:
"Suriye çatışması 10. yılına girerken, etkilediği milyonlarca insan hala acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu korkunç insani felakete son verecek adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm arayışının yeni yollarına bakmalıyız. Uluslararası toplumla birlikte Kanada, bu çabayı desteklemeye devam edecektir."
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ÖSYM'den flaş YKS açıklaması: 7 Temmuz'da sona erecek
- Haluk Savaş kimdir?
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Albayrak ailesine yönelik iğrenç ifadelere sert tepki
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den tepki
- 4.kez baba olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan teşekkür mesajı
- Bakan Albayrak ve ailesine çirkin saldırıya İbrahim Kalın’dan tepki
- YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi hakkında flaş karar
- Son dakika: Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızını renklerine bağladı
- Türkiye söz sahibi ülkelerden olacak
- Özbekistan'dan Türk kuyumculara çağrı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ŞOK 1 Temmuz 2020 aktüel ürünler sürprizlerle dolu! ŞOK'ta çarşamba kampanyaları neler?
- Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? 2020 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
- Son dakika: ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? 2020 ATA AÖF final sonuçları sorgulama!
- ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
- KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?
- KPSS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı! KPSS lisans, ÖABT başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar?
- Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?
- sinavbasvuru.anadolu.edu.tr: Halkbank personel alımı başvuru ekranı! 2020 Banko Hizmetleri Asistanı şartları neler?
- Bugünkü koronavirüs tablosu açıklandı mı? 30 Haziran corona tablosu vaka sayısı kaç oldu? Son durum nedir?
- 1 Temmuz'da nereler açılacak? İnternet kafeler, oyun salonları, düğün salonları ne zaman açılacak?
- TOKİ Erzurum kura sonuçları canlı izle! TOKİ Erzurum 1350 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama
- Emeklilere ikramiye ve intibak müjdesi! 2020 SSK Bağkur emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek?