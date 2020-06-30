ÖSYM takvimi: KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman? ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020 KPSS lisans ve ÖABT başvuruları 30 Haziran'da başladı. Bu gelişmelerin ardından ön lisans ve ortaöğretim başvurularını bekleyen vatandaşlar, başvuru tarihlerini araştırıyor. Peki, KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM KPSS tarihleri...
KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 2020 başvuru ve sınav tarihleri açıklanmıştı. 30 Haziran itibarıyla lisans ve ÖABT oturumlarına başvurular başladı. Yükseköğretim programlarının ön lisans programlarından mezun olanlar ile ortaöğretim mezunları için gerçekleştirilecek KPSS sınavlarının tarihleri merak ediliyor. Peki, KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuru ne zaman? KPSS lise sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM KPSS tarihleri...
2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 6 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 12-13 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?
Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020
Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020
Sınav: 20 Eylül 2020
Sonuç: 22 Ekim 2020
2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?
Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020
Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020
Sınav: 15 Ekim 2020
Sonuç: 26 Kasım 2020
2020 EKPSS NE ZAMAN?
Başvuru: 24 Ocak - 12 Şubat 2020
Geç Başvuru: 11-12 Mart 2020
Sınav: 11 Ekim 2020
Sonuç: 12 Kasım 2020
KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek internet üzerinden başvurularını yapabilecekler. Daha sonra sınav ücreti yatırılarak başvurular tamamlanacak.
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