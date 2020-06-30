Tüm birikimi sobada yanmıştı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girdi!
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.
Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.
Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta'nın yardım çağrısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yanıt verdi.
MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. https://t.co/su7EjyMHI2— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 30, 2020
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