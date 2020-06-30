30 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tüm birikimi sobada yanmıştı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girdi!

Tüm birikimi sobada yanmıştı! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak devreye girdi!

Son dakika haberi... , ", böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
ABONE OL
TÜM BİRİKİMİ SOBADA YANMIŞTI! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DEVREYE GİRDİ!

merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı.

Oğlunun eğitim masrafları yanan ve başka da bir geliri olmayan Hayta'nın yardım çağrısına , yanıt verdi.

MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, "Türkiye Cumhuriyeti, böyle koca yüreklerin daima yanındadır. Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA