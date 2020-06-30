YÖK açıkladı... İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapatıldı? Sahibi kim?
İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapatıldı? Yükseköğretim Öğretim Kurumu (YÖK) İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına yönelik son dakika açıklaması gündemin ilk sırasında yer alıyor. Açıklamaya göre, üniversitenin eğitim ve öğretim faliyetlerinin durdurulmasına karar verildiği belirtildi. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin sahibi kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İstanbul Şehir Üniversitesi neden kapatıldı? Sahibi kimdir? Sorularının cevapları araştırılıyor. Son dakika haberine göre, İstanbul Şehir Üniversitesi eğitim ve öğretim faliyetlerini durduruldu. Üniversitesinin faliyetlerinin durdurulmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Şehir Üniversitesi'nin sahibi kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Konuyla ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ NEDEN KAPATILDI?
YÖK'ten İstanbul Şehir Üniversitesi'nin kapatılmasına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretim Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında; garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'nin İstanbul Şehir Üniversitesi'ne ilişkin "Gelir açığını karşılama kabiliyetinin bulunmadığı, personel maaşlarının ödenemediği, faaliyetin geçici olarak durdurulması sürecinin uzamasının öğrenci, akademik, idari personel ile kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının mağduriyetini arttıracağına ve eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceğine" dair tespitleri, Yükseköğretim Denetleme Kurulunun raporları ile birlikte değerlendirilmiş; 2547 sayılı Kanunun Ek madde 11/14 fıkrası gereği: "garantör üniversitenin bu konuya ilişkin tespiti" Yükseköğretim Kurulu tarafından onanarak Cumhurbaşkanlığı Makamına arz edilmiş ve söz konusu üniversitenin faaliyet izni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kaldırılmıştır.
Bilinmelidir ki öğrencilerimizin eğitim ve öğretimi önceliğimizdir. Bu hususta öğrencilerimizin, eğitim ve öğretimlerine dün olduğu gibi bundan sonra da en uygun şartlarda devam etmeleri için gerekli her türlü tedbirin vakit geçirmeksizin alınacağını bilmelerini isteriz.
Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için azami hassasiyetin gösterileceği hususu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi.
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ KİMİN?
Kartal'da kampüsü bulunan Şehir Üniversitesi Bilim ve Sanat Vakfı'na ait. Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve bakanlardan Ömer Dinçer yer alıyor. Ömer Dinçer üniversitenin Mütevelli Heyet başkanı olarak görev yapıyor. Üyeler arasında NOBEL ödüllü Aziz Sancar da yer alıyor.
Şehir Üniversitesi'nin kurulu olduğu arazinin Ahmet Davutoğlu tarafından usülsüz şekilde bedelsiz olarak verildiği iddiası vardı. Danıştay 13. Dairesi Şehir Üniversitesi'ne ait parselin mülkiyetini iptal etti. Arazi Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne geçti.
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