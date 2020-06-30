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Haberler Galeri Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'daki hastanelere yapılacak 3000 personel alımı için tercih işlemleri tamamlandı. Hemşire ve ebe gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı konusunda atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.06.2020 14:31 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 14:36
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Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2020/8 tercihleri 22 Haziran'da tamamlandı. İstanbul'daki hastanelere gerçekleştirilecek sağlık personeli alımı için son aşamaya gelindi. KPSS 2020/8 kapsamında gerçekleştirilecek sağlık personeli alımına ilişkin son gelişmeler neler? KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

KPSS 2020/8 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına, istihdam edilmek üzere yerleştirme yapabilmek için 16-22 Haziran 2020 tarihleri arasında tercihler alındı.

Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Resmi Gazete'de yer alan atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

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Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

Diyetisyen 8 (Lisans), Ebe 60 (Lisans), Fizyoterapist 8 (Lisans), Hemşire 1929 (Lisans), Hemşire 373 (Ortaöğretim), Psikolog 8 (Lisans), Sosyal Çalışmacı 8 (Lisans), Sağlık Teknikeri Anestezi 100 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Diyaliz 17 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Eczane 24 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Laboratuvar 48 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 14 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Röntgen 175 (Ön Lisans), Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 228 (Ön Lisans), Toplam 2021 (Lisans), 606 (Ön Lisans), 373 (Ortaöğretim), Genel Toplam (3000).

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Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

GENEL ŞARTLAR NELER?

Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.