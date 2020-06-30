Heyecan sürüyor! KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'daki hastanelere yapılacak 3000 personel alımı için tercih işlemleri tamamlandı. Hemşire ve ebe gibi birçok kadroya yapılacak personel alımı konusunda atama sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman? İşte son gelişmeler...