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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS sınavına hazırlıklar sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavlarının lisans ve ÖABT oturumlarına başvurular başladı. Uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, başvuru ve sınava dair detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

Giriş Tarihi: 30.06.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020 16:19
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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

KPSS başvuru nasıl yapılır? KPSS başvuru ücreti ne kadar? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) başvurular başladı. Kamuya personel ataması yapabilmek için gerçekleştirilen KPSS'nin lisans ve ÖABT oturumlarına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. 2020 KSPS ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zaman? İşte cevaplar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.r internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvurularını tamamlayacaklar.

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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS Lisans başvuru ücreti: Her bir oturum için 80,00 TL

2020 - Kamu Personel Seçme Sınavı (Alan Bilgisi): Her bir oturum için 55,00 TL

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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

Sınav ücreti aşağıdaki bankalara yatırılacak:

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

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KPSS başvuru nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak? KPSS ne zamaan?

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)