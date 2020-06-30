Hani temsilde adalet? İstanbul Barosu’nda avukatların yüzde 69.3’ü temsil edilmiyor
Mehmet Durakoğlu; oyların yüzde 30.7’sini alarak İstanbul Barosu Başkanı seçildi. İstanbul Barosu’nda avukatların yüzde 69.3’ü temsil edilmiyor. Özkan Yücel; oyların yüzde 32.6’sını alarak İzmir Baro Başkanı seçildi. İzmir Barosu’nda avukatların yüzde 67.4’ü temsil edilmiyor. Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberinin detayları...
Baro seçimlerinde temsilde adaletin sağlanmadığı açıkça görülüyor. Mehmet Durakoğlu'nun, oyların yüzde 30.7'sini alarak İstanbul Barosu Başkanı; Özkan Yücel'in oyların yüzde 32.6'sını alarak İzmir Baro Başkanı seçildiği bildirildi.
DURAKOĞLU; 41 BİN 462 AVUKATTAN 8 BİN 77'İNİN OYUNU ALDI
Mehmet Durakoğlu'nun İstanbul Barosu'na kayıtlı 41 bin 462 avukattan 8 bin 77'nin oyunu aldığı, Durakoğlu'nun aldığı oyun tüm avukatlara göre oyların yüzde 19.4'e karşılık geldiği öğrenildi.
YÜCEL; 8 BİN 309 AVUKATIN BİN 955'İNİN OYUNU ALDI
Özkan Yücel'in; İzmir Barosu'na kayıtlı 8 bin 309 avukatın bin 955'inin oyunu aldığı, Yücel'in aldığı oyun tüm avukatlara göre oyların yüzde 23.5'e karşılık geldiği ifade edildi.
DURAKOĞLU; OYLARIN YÜZDE 30.7'SİNİ ALARAK İSTANBUL BAROSU BAŞKANI SEÇİLDİ
Haliç Kongre Merkezi'nde 21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, baroya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.
Seçimde, 8 bin 77 oy alan "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı Mehmet Durakoğlu birinci oldu. Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Başkanı seçildi. Mehmet Durakoğlu; oyların yüzde 30.7'sini aldı.
SAĞKAN; OYLARIN YÜZDE 64.1'İNİ ALARAK ANKARA BARO BAŞKANI SEÇİLDİ
Ankara Barosu'nun 65. Olağan Genel Kurulu, 21 Ekim 2018 tarihinde Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Baroya kayıtlı 15 bin 333 delegeden 11 bin 260'ı 39 sandıkta oy kullandı. Oylamada, 7 bin 227 oy alan Erinç Sağkan baro başkanı oldu. Erinç Sağkan; oyların yüzde 64.1'ini aldı.
YÜCEL, OYLARIN YÜZDE 32.6'SINI ALARAK İZMİR BAROSU BAŞKANI SEÇİLDİ
İzmir Kültürpark'taki 4 numaralı holde 21 Ekim 2018 tarihinde yapılan İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, baroya kayıtlı 8 bin 309 avukatın 5 bin 986'sı oy kullandı. İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda, geçerli 5 bin 816 oyun bin 955'ini alan Özkan Yücel, baro başkanlığına seçildi. Özkan Yücel, oyların yüzde 32.6'sının oyunu aldı.
POLAT BALKAN, OYLARIN YÜZDE 47'SİNİ ALARAK ANTALYA BARO BAŞKANI OLDU
Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki konferans salonunda 21 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilen Antalya Barosu Başkanlık seçiminde, baroya kayıtlı 4 bin 136 avukattan 2 bin 515'i oy kullandı. Polat Balkan, bin 184 oy alarak kazandı. Polat Balkan, oyların yüzde 47'sinin oyunu aldı. (Kenan Kıran/Sabah)
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