Başkan Erdoğan'dan yeni baro düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Barolarla ilgili yeni düzenlemeye değinen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.

KANUN TEKLİFİ YARIN SABAH VERİLİYOR

Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize ve milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz.