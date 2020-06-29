29 Haziran 2020, Pazartesi
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Başkan Erdoğan'dan yeni baro düzenlemesiyle ilgili flaş açıklama

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, yeni baro düzenlemesine değindi. Erdoğan, ''Daha demokratik çoğulcu ve temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu konu ile ilgili kanun teklifini yarın veriyor.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ BARO DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA

Başkan , Kabine Toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulundu. Barolarla ilgili yeni düzenlemeye değinen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.

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KANUN TEKLİFİ YARIN SABAH VERİLİYOR

Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize ve milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz.

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