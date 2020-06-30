Adana'da fuhuş operasyonu: 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Adana'da polis ekiplerince, fuhuş yapan ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin adresine operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarından kadınlarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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