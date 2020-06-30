30 Haziran 2020, Salı
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Adana'da fuhuş operasyonu: 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı

'da polis ekiplerince, yapan ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturmada, 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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ADANA'DA FUHUŞ OPERASYONU: 36 GÖZALTI KARARI

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yaptırdığı ve fuhuş için yer temin ettiği ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında savcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 36 şüphelinin adresine düzenlendi.

Operasyonda aralarından kadınlarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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