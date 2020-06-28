Avukat Cihad Gökdemir'den baro eylemleriyle ile ilgili flaş açıklama! Avukatlar değil...
Barolarla ilgili yeni düzenlemeler yapılacağına dair açıklamalar ardından İstanbul Baro Başkanı Avukat Mehmet Durakoğlu, avukatları eyleme çağırdı. Durakoğlu, “Bu kez gelmeye mecbursunuz” dedi. Bu çağrının altına avukat olmayan bazı kişilerden, "biz de desteğe geleceğiz” mesajı yazıldı. Bu gelişmeyi bazı avukatlar sakıncalı buldu. Baro eyleminin terör örgütlerince sabote edilmesinden endişe ediliyor.
DAMLA KAYA / SABAH
Türkiye'de barolarla ilgili AK Parti bir düzenleme çalışması yaptı. Bu düzenlemeye göre her şehirde avukatların sayıların durumuna göre baro dışında ikinci ya da üçüncü baroların kurulacağı belirtildi. Bir barodan diğerine geçişte ise geçilen baroya dört yıl boyunca avukatın kalması gerektiği vurgulandı. Yasa tasarısının ayrıntıları da kamuoyuna duyurulduktan sonra İstanbul Barosu Başkan Avukat Mehmet Durakoğlu çeşitli medya organlarında açıklamalar yaptı.
"BU KEZ GELMEYE MECBURSUNUZ!"
Mehmet Durakoğlu, sosyal medya hesabından da baro avukatlarını Savunma Mitingi adındaki eyleme çağırdı. Çağlayan Adliyesi'nde 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da yapılacak olan savunma mitingini duyuran Durakoğlu, davet mesajında baro avukatlarına "Bu kez gelmeye mecbursunuz" dedi.
"50 BİN AVUKAT OLMALIYIZ" DEDİ
Ayrıca avukatların telefonlarına gönderilen mesajda, "İstanbul Barosu'nun ülkemiz yargısının teslim alınmasına yönelik çok ciddi bir tehdidin arifesindeyiz. İktidar, yasa yapma gücünü silaha dönüştürüyor. Hukuksuzluğun yasa gücüyle meşrulaştırılmasına izin veremyiz. Biz avukatız. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Sizi, çocuklarınıza gururla anlatacağınız bir direniş gününe davet ediyorum. 30 Haziran Salı günü saat 12.30'da Çağlayan Adliyesi'nin karşısındaki meydanda, Savunma Mitingi yapıyoruz. Beni bağışlamayın ama, bu kez gelmeye mecbursunuz. 50 bin avukat olmalıyız"yazılması dikkat çekti.
Durakoğlu'nun , "GELMEYE MECBURSUNUZ!" sözlerine avukatlar tepki verdi.
İstanbul Barosu Başkanı'nın sosyal medyadaki davetinin altına yapılan yorumlara bakıldığında "Savunma Mitingi" adındaki eyleme avukatlar dışındaki kişilerin katılım göstereceği de anlaşılıyor. Baro başkanının tweet hesabı altına avukat olmayan kişilerin eyleme katılacakları yönünde mesaj bırakmaları dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabı @Karagulluler, "Avukat olma şartı var mı?" diye sorarken, @Hakan35Akdeniz "Hükümet karşıtı olman yeterli, çünkü dert adalet filan değil, sen halen mevzuyu anlamadın galiba" diye cevap verdi. Birçok sosyal medya hesabından avukat olmayanların katılacağına dair yorumlar yapıldığı gibi farklı şehirlerden gelenlerin de olabileceği belirtildi.
MEYDANLARDA AVUKATLAR DEĞİL, MİLİTANLAR OLACAK
Avukat Cihad Gökdemir, birçok avukat gibi bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Gökdemir, "Avukatların hiçbir haklı mücadelesinde yanlarında olmayan BAROmuz(!), yönetimdeki diktatörlük yetkileri tartışılmaya başlanınca eylem kararı almış. Ama meydanlarda yine avukatlar değil, militanlar olacak anlaşılan" dedi.
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