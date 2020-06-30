30 Haziran 2020, Salı
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı yüz yüze yapılacak

Koronavirüs salgını dolayısıyla video konferans yöntemiyle yapılan , uzun bir aradan sonra yarın parti genel merkezinde gerçekleştirilecek. Sosyal mesafenin korunabilmesi için toplantıya, il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak.

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Giriş Tarihi: 30.06.2020 Güncelleme Tarihi: 30.06.2020
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AK PARTİ GENİŞLETİLMİŞ İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YÜZ YÜZE YAPILACAK

, uzun bir aradan sonra yarın Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

AK Parti'de koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde toplantılar video konferans yöntemiyle yapılıyordu.

EN SON 11 MART'TA YAPILDI
Parti genel merkezinde 11 Mart'ta son kez yapılan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, tedbirler çerçevesinde 22 Mayıs'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan video konferans ile il başkanlarına hitap etmişti.

Salgın sürecinde kontrollü sosyal hayata geçilmesinin ardından Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı uzun bir aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak.

VİDEO KONFERANS İLE KATILACAKLAR
Belediye başkanları, il başkanları, büyükşehir kadın ve gençlik kolları başkanlarının parti genel merkezinden katılacakları toplantıya, sosyal mesafenin korunabilmesi için il kadın ve gençlik kolları başkanları, il genel meclis başkanları ve büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri video konferans ile katılım sağlayacak.

Salgın dolayısıyla alınan tedbirler çerçevesinde, genel merkezden toplantıya katılacak herkese Kovid-19 testi yapılacak.

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