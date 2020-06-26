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Son dakika: AK Parti’nin 27 maddelik baro teklifinin detayları belli oldu: Ekimde seçime gidecekler

Son dakika haberine göre ’nin barolara yönelik kanun teklifinde, ekim ayının ilk haftasında tüm barolarda başkan ve yönetim ile delege seçimleri yapılması öngörülüyor.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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İŞTE AK PARTİ'NİN BARO TEKLİFİ! TASLAK ORTAYA ÇIKTI

ve 'nin barolarla ilgili teklif taslağında, ekim ayının ilk haftasında tüm barolarda başkanları ve yönetimleri ile Türkiye Barolar Birliği () delege seçimlerinin yapılması öngörülüyor. TBB Başkanı ve yönetimi seçimi ise aralık 2020'de yapılacak. Düzenleme aynen yasalaşırsa, 5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla ayrı baro kurulabilecek.

Milliyet'in haberine göre kamuoyunun merakla beklediği "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" taslağının detayları ortaya çıktı.

27 Maddelik taslak özetle şu düzenlemeleri içeriyor:

Avukatlık stajı, bundan böyle staj yaptığı baroya kayıtlı bir avukatın yanında yapılacak.

Avukatlık adayının ahlak durumu hakkında yine staj yaptığı baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenmiş tanıtma kağıdı olacak.

Bir avukatın ölümü, meslekten yahut işten çıkarılması veya işten yasaklanması durumunda avukatın kayıtlı olduğu baronun başkanı, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek.

Avukatların birlikte çalışması, aynı ilde kurulu barolardan herhangi birine kayıtlı birden çok avukatın meslek çalışmalarını bir büroda yürütmesi şeklinde olacak.

Her adalet sarayında avukatlar için ihtiyaca göre yer ayrılacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde baro için ayrılacak yer TBB'ye tahsis edilecek ve TBB kayıtlı avukat sayısını esas alarak bu yeri barolara tahsis edecek.

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EN AZ 5 BİN AVUKAT
Her avukat bir ilde birden fazla baronun bulunması halinde, bunlardan birinin levhasına yazılabilecek.

Bir avukat levhasında yazılı baro bölgesi dışında sürekli avukatlık yaparsa bu tespiti yapan baronun yönetim kurulu tarafından tutanak düzenlenecek. Bağlı olduğu baroya gönderilecek.

En az 30 avukat bulunan her ilde baro kurulacak. 5 binden fazla avukat bulunan illerde ise asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilecek.

Avukat sayısının 2 binin altına düşmesi halinde TBB, asgari avukat sayısının 6 ay içinde sağlanmasını ilgili baroya bildirecek. Verilen süre içinde eksiklik giderilmezse baronun tüzel kişiliğine TBB tarafından son verilecek.

MALLAR TBB'YE
Tüzel kişiliği sona eren baroya kayıtlı avukatlar ve stajyerler, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde o ilde bir baro varsa o baroya, birden fazla baro varsa diledikleri baroya kaydolacak. Tüzel kişiliği sona eren baronun tasfiye işlemleri son yönetim kurulu tarafından TBB'nin denetim ve gözetiminde yapılacak. Malvarlığı TBB'ye geçecek.

Aynı ilde yeni bir baronun kurulması halinde TBB, tüzel kişilik kazanma tarihini esas almak ve birden başlamak suretiyle baroları o ilin adıyla numaralandıracak.

Baroların genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak kaydıyla 2 yılda bir ekim ayının ilk haftasında yapılacak.

TBB Genel Kurulu, baroların avukatlıkta en az 10 yıl kıdemi olan üyeleri arasında gizli oyla seçecekleri üçer delege ile kurulacak. Böylece Anadolu barolarının yönetimdeki temsili güçlendirilecek. Mevcut uygulamada ikişer delege ile kuruluyor. Baro genel kurullarınca ayrıca her beş bin üye için birer delege seçilebilecek. Mevcut uygulamada yüzden sonraki her 300 üye için ayrıca bir delege seçilebiliyor. Düzenlemeyle İstanbul, ve barolarının ağırlığı azalacak.

TBB Yönetim Kurulu, doğrudan veya en az 25 baronun yönetim kurullarının yazılı istemi üzerine Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Ancak olağanüstü toplantıda yapılamayacak. Mevcut uygulamada TBB Yönetim Kurulu, en az 10 baronun yönetim kurulları yazı ile isterse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabiliyor ve seçim de yapılabiliyor.

BAŞKAN SEÇİMİ ARALIKTA
Görev sürelerine bakılmaksızın tüm barolarda baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile TBB delege seçimleri ekim 2020'nin ilk haftasında, TBB Başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme üyelikleri seçimleri ise aralık 2020 içinde yapılacak.

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