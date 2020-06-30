30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: Bayern Münih, Manchester City'nin yıldızını renklerine bağladı

Son dakika haberi... Bundesliga'nın rekor şampiyonluk unvanını elinde bulunduran 'in, İngiliz ekibi 'den 'yi transfer ettiği belirtildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.06.2020
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SON DAKİKA: BAYERN MÜNİH, MANCHESTER CİTY'NİN YILDIZINI RENKLERİNE BAĞLADI

Alman spor medyasında yer alan haberlere göre, Bundesliga'nın son şampiyonu , 'den 'yi renklerine bağladı. Leroy Sane transferini, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın açıkladığı belirtilirken, Bayern Münih Kulübü'nün 24 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi. Alman Bild Gazetesi, Leroy Sane transferi beklenenin altında bir transfer ücreti ile gerçekleştirildi yorumunu yaptı.

Bayern Münih peş peşe 8. kez şampiyon oldu BAYERN MÜNİH PEŞ PEŞE 8. KEZ ŞAMPİYON OLDU

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