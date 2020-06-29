Son dakika: Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı! Aralarında HDP'li eski başkanlar da var
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.
8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!
Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Türkiye'den teröre göz yuman Avrupa ülkesine sert tepki
- 1 Temmuz'da nereler açılacak?
- Ayasofya için tarihi an...
- Gözler Başkan Erdoğan'da! 1 Temmuz'dan itibaren...
- İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler! Emniyet peşlerinde
- Büyük Marmara depremi için sinyal mi?
- JÖH'ler 3 teröristi etkisiz hale getirdi!
- Çevre Bakanlığı incelemelere başladı
- İstanbul'da yine aynı manzara!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
- Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?
- Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!
- Diyanet TV Yaz Kur'an kursu izle! 2020 Yaz Kur'an kursu kayıt nasıl yapılır? (diyanet.gov.tr)
- Altın fiyatları son dakika! 29 Haziran bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Canlı rakamlar
- İstanbul'da dev operasyon! Uykularında yakalandılar...
- BİM'den bronzlaştırıcı güneş kremi yağı sürprizi! BİM 30 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- e-Nabız korona test sonucu sorgulama! e-Nabız Covid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?
- Yarın kaça kadar yasak var? 28 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı saat kaçta bitecek?
- Muhteşem sezon finaliyle izleyiciyi mest etti! Kuruluş Osman yeni sezonda Turgut Alp ve Ertuğrul Bey gelecek mi?
- Son dakika: Kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzayacak mı? İşte ödeme tarihleri...