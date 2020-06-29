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Son dakika: Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu: 8 kişi tutuklandı! Aralarında HDP'li eski başkanlar da var

 merkezli 7 ilde terör örgütü 'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 29.06.2020 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020
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7 İLDE OPERASYON: HDP'Lİ ESKİ BAŞKANLAR TUTUKLANDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında 'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!
Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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