Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.



8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.