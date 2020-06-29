Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü: İki haftalık sınav sürecinde gençlerimiz için nöbetteydik

İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklama:

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan öğrencilerimizin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il ve ilçe nüfus müdürlükleri 18-19-25-26 Haziran tarihlerinde saat 20.00'a kadar, 20-27 Haziran tarihlerinde 07.00-13.00 saatleri arasında, 28 Haziran tarihinde 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulmuştu.

İki haftalık sınav sürecinde il veya ilçe nüfus müdürlüklerinde 2500'ü aşkın nöbetçi personelle sınava girecek adayların randevusuz olarak T.C. kimlik kartı başvurularını alıp geçici kimlik belgesi düzenleyen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra çalışanları ile 5.679 gencin sınava girebilmesini sağlayarak umutlarına ortak oldu.