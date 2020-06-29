29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?

Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... 1 Temmuz'da nereler açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan işletmeler kademeli olarak faaliyetlere başlamıştı. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında atılacak yeni adımlar görüşülecek. Peki, 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, ? İşte merak edilenler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.06.2020
ABONE OL
1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?

Son dakika... 1 Temmuz'da nereler açılacak? Düğün salonları ve internet kafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme sürecinde bazı işletmeler yeniden kapılarını açtı. Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, ? İşte cevaplar...

1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?

1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK? BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK?

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA