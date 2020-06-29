Son dakika: 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak?
Son dakika haberi... 1 Temmuz'da nereler açılacak? Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 11 Mayıs'tan itibaren kapalı olan işletmeler kademeli olarak faaliyetlere başlamıştı. Bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında atılacak yeni adımlar görüşülecek. Peki, 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak? İşte merak edilenler...
Son dakika... 1 Temmuz'da nereler açılacak? Düğün salonları ve internet kafelerin açılış tarihi belli oldu mu? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Normalleşme sürecinde bazı işletmeler yeniden kapılarını açtı. Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, 1 Temmuz'da açılacak yerler nereler? Düğün salonları, internet kafeler, oyun salonları ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
1 TEMMUZ'DA NERELER AÇILACAK?
1 Temmuz'dan itibaren düğün salonları, internet kafeler ve oyun salonları yeniden hizmet vermeye başlayacak.
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