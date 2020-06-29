Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısının ardından önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede, koronavirüsle mücadele süreci değerlendirildi.

Başkan Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda 1 Haziran'daki normalleşmesinin ardından gelinen durum, hastalığın seyri, düşürülemeyen vaka sayısı ve olası ikinci dalga riski de detaylı olarak ele alındı.

KRİTİK TOPLANTI SONA ERDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler;

Salgın döneminde esnaf ve sanatkarlardan çiftçiye, sanayiciden ihracatçıya kadar her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimin emrine vermiş bulunuyoruz. Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayı seviyesine yaklaşıldığını görüyoruz. Real sektöre verdiğimiz destekleri önümüzdeki günlerde de sürdüreceğiz.

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.



STK'larını hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar, gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak'tır. Irak'a da yardım paketi yola çıkartıyoruz. Salgın döneminde ihtiyaç duyulan tüm malzemeler bu pakette olacak.

TÜRKİYE YENİ DÜNYANIN YILDIZI OLACAK

Yakın çevremizden başlayarak güçlü ekonomik ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de başarılı olması gerekiyor. Salgın önemli ölçüde kontrol atlına alınmış gibi görünüyor. Asya'da ise salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de zorluyor. Türkiye'nin salgın sonrasında şekillenecek yeni dünyanın yıldızlarından olacağı içeride ve dışarıda konuşuluyor. Zor şartlarda bile çarkları döndürebilmemiz gücümüzü göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin dahi yetersiz kaldığı süreçte Türkiye kendi kendine yetmesinin dışında dostlarının da imdadına yetiştiği herkes tarafından görüldü.

7 YILDIR KALKINMAMIZA SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Milli gelirimizi trilyon dolar sınırına getirdiğimiz 2013 yılından başlayarak demokrasimize ve kalkınmamıza yapılan her saldırı aynı stratejinin parçasıydı. Amaç Türkiye'nin önüne çökmek, milletimizi bölmek, devletimizi zayıflatmaktı. Hamdolsun Allah'ın yardımı milletimizin dirayeti sayesinde bunu başaramadılar. Ama saldırmaktan da hiç vaz geçmediler. Sokakları karıştıramayınca yargı emniyet darbesiyle devleti içeriden çökertmeye çalıştılar.

Ordu içindeki hainleri harekete geçirip darbeye kalktıştılar. Milletimiz destansı bir şekilde darbe girişimlerini boşa çıkarınca ekonomimize tuzak kurdular. Aldığımız tedbirlerle bu tuzağı da bozduk. Asılsız haber ve provokasyonlarla halkı kışkırtmaya çalıştılar.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BARO MESAJI

Bu tartışmaların son örneklerinden birini meslek örgütleri özellikle barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adalet başta olmak üzere faşizan yönetim yapıları sorunlar yaratıyor. Bizim hukuki düzenlemeyi yapmak yasama olarak meclisin asli görevi. Temsil düzeyi yüksek bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz.

Milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah bu düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize ve milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Attığımız her adımda milletimizin beklentilerini, ilgili tarafların görüşlerini, fayda maliyet analizini göz önünde bulunduruyoruz.

"BİZİ YOLUMUZDAN ALI KOYMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı, haklı değerlendirmeler gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Ülkenin ve milletin hayrına yürüttüğümüz çalışmalara katkı vermeyenlere sadece gölge etmeyin başka ihsan istemez diyoruz.

Hiçbir engelin, tuzağın, oyunun bizi yolumuzdan alı koymasına izin vermeyeceğiz. Şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için durmadan, duraksamadan reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE HEDEFİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor. İnsanlık tarihi boyunca hep lanetlenmiş sapkınlıkları normalleştirerek, genç dimağları zehirlemenin peşindeler. İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır.

Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma ihtimali yoktur. Türkiye milli ve manevi yapısını hedef alan saldırılara karşı da mücadele edecek güce de sahiptir.

Rabbimden milletimizi ve ülkemizi bu tür sapkınların yol açacağı beşeri felaketlerden korumasını niyaz ediyorum.

Sağlık insanın kaybettikten sonra kıymetini bildiğini nimetler arasındadır. Bunun için salgın döneminde sağlık konusunda en küçük rehavete rıza göstermeyeceğiz. İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmaları, üretmeleri, kazanmaları gerektiği gerçeğini asla gözden ırak tutmayacağız.

Şimdi de ekonomi, üretim, istihdam odaklı anlayışla hareket ediyoruz. Milletimiz işletmelerin faaliyetlerini ara vermesinden, sokağa çıkma sınırlamasına kadar üzerine düşen tüm fedakarlığı yapmıştır. Kimi istisnalara rağmen çoğunluğun kurallara riayet ettiğini görüyoruz.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5'luk büyüme performansı ekonomimizin potansiyeli ve gücünün en büyük ispatıdır. Mayıs ayında başlayan normalleşme takviminin Haziran ayında büyük ölçüde tamamladık. Haziran ayıyla ilgili öncü veriler ekonominin çok ciddi toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.

Tüketici güven endeksi son 14 ayın zirvesine çıktı. Ekonomik güvaen endeksi neyse Mayıs ayına göre yüzde 19 gibi büyük bir sıçrama yaşadı. Ekonomik performansın göstergelerinden biri olan OSB'deki elektrik kullanımı bu ay yüzde 26 arttı. Yurtdışından da sevindirici haberler geliyor. Türk ürünlerine talepteki artış gözle görünür bir hal aldı. İhracatımız yüzde 25 artış gösterdi.

Turizmin sezonunun bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. İnşallah çok yakında bu alanda da sevindirici haberler bekliyoruz. Sadece bizim salgının üstesinden gelmemizin, iş yaptığımız ülkelerin de normal düzene dönmeleri, yaklaşan döneme hazırlıklı olmalıdırlar. Biz hem hazırlıklı hem de avantajlı olduğumuzu görüyoruz. Milletimizin azmine, ülkemizin potansiyeline güveniyoruz. Hedeflerimize sıkı sıkıya bağlıyız. Türkiye'nin demokrasi ve ekonomide dünyanın en büyükleri arasına sokmakta kararlıyız.