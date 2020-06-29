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Başkan Erdoğan'dan şehit ve gazi yakını yüzlerce gence müjde... |Video

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Giriş: 29.06.2020 18:42
Güncelleme:29.06.2020 18:56
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası devlet korumasındaki, şehit ve gazi yakınlarına müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Yarın (30 Haziran Salı) 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma Bakanlığımızın web (internet) sayfasında açıklanacaktır." ifadelerini kullandı.
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