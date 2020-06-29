Cumhur İttifakı'nı bozmak isteyen Kılıçdaroğlu'na MHP'li isimden çok sert yanıt

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bir gazeteciye beyanında MHP'yi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını belirtti.

Yaklaşan CHP Kongresi öncesinde "telaşa kapılarak ne söylediğini bilmez hale gelen" Kılıçdaroğlu'nun, vatan ve milletle kavgası olanların yaptığı gibi MHP'ye ve Bahçeli'ye dil uzatarak prim yapacağını, terör uzantılarıyla olan ilişkilerinin parti tabanında sorgulanmayacağını düşündüğünü ifade eden Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun yanlış hesap yaptığını vurguladı.

"Milliyetçi Hareket Partisiyle kavgaya tutuşup tabanını tutmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun sözleri tamamen kendi parti içi siyasetlerine dönüktür." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, "FETÖ'nün sözcüsü, kalleş PKK'nın gözcüsü gibi davranan, partisini halkın partisi olmaktan çıkartıp Türkiye'ye kumpas kurmak isteyenlerin karargahı haline getiren CHP Genel Başkanının, partisinden yükselen tepkilere cevap vermek yerine aslı astarı olmayan iddialarla hedef saptırmaya çalışması beyhudedir. Cumhur İttifakı'nın iki eşit ve onurlu paydaşı, ülkemizin bekası ve kalkınması için gövdesini taşın altına koyan Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin uyumlu birlikteliği, dosta güven vermekte, düşmana ise korku salmaktadır." ifadesini kullandı.

Milli birliğin ve toplumsal dayanışmanın karşısında, millet ve memleket düşmanlarının yanında saf tutanların Cumhur İttifakı'ndan duyduğu rahatsızlığın sebepsiz olmadığına işaret eden Büyükataman, Türkiye'ye operasyon çekmek isteyenlerin, önce Kılıçdaroğlu'nun kapısını çaldığını belirtti.

"MİLLİYETÇİ HAREKETİN TALEPLERİ, SÖZLERİ MİLLETİN MENFAATİNEDİR"

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, şöyle devam etti:

"Davul ve tokmak muhasebesi yapan Kılıçdaroğlu önce boynunda taşıdığı davulun ve ellerinde tokmakla bekleyen bu davulun müdavimlerinin hesabını vermelidir. Bu davul, maalesef Anadolu'muzun nefis halk oyunlarına hayat veren milli, samimi bir ezgiye sahip değildir. Bu davuldan çıkan ses ait olduğu davul gibi bu topraklara yabancıdır. Sesi uzaktan da yakından da hoş gelmemektedir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de aldığı oyun çok üzerinde bir toplumsal karşılığa sahiptir. Çünkü milliyetçi hareketin talepleri, sözleri milletin menfaatinedir. Milletin haklı beklentileridir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'si ise hangi oyu alırsa alsın toplumsal karşılığı hep barajın altındadır. Hükümet, dünyanın en iyi işini bile yapsa 'Bizim hükümeti alkışlayacak halimiz yok' diyen çarpık zihniyetin, Milliyetçi Hareket Partisinin ve Sayın Genel Başkanımızın milletin menfaat ve beklentilerini önceleyen siyaset anlayışını kavramasını beklemiyoruz."

Muhalefet etmeyi, iktidarın her söylediğinin zıddını savunmak zannedenlerin bugün FETÖ ve PKK ile aynı kampta buluşmasına şaşırmamak gerektiğini belirten Büyükataman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşlerini Cumhur İttifakı'ndaki sorumlulukları gereği kamuoyu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la zaman zaman paylaştığını, paylaşmaya devam edeceğini aktardı.

Erdoğan'ın yönetme süreçlerine hiçbir zaman müdahale teşebbüsünde bulunmayan Bahçeli'nin, "İradenin ve sorumluluğun Cumhurbaşkanına ait olduğunu" ifade ettiğini aktaran Büyükataman, "zillet ittifakı"nda her gün ayrı bir paylaşım kavgası yaşanırken karşılıklı anlayış ve istişare temeline dayanan Cumhur İttifakı'nın uyumlu çalışmasının Kılıçdaroğlu'nda "hayranlık uyandırdığını" ifade etti. İsmet Büyükataman, siyaseten bu hayranlığını dile getiremeyen Kılıçdaroğlu'nun, farazi ifadelerini gerçekmiş gibi kamuoyuna sunmaya kalkarak daha da küçüldüğünü kaydetti.