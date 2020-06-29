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Başkan Erdoğan: Salgın Avrupa'da büyük ölçüde kontrol altına alındı |Video

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Giriş: 29.06.2020 19:05
Güncelleme:29.06.2020 19:13
Son dakika haberi; Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Avrupa coğrafyasında koronavirüs salgınının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu;

DÜNYA TARİHİ BİR İMTİHAN VERİYOR

Yakın çevremizden başlayarak güçlü ekonomik ticari ilişkilerimizin olduğu ülkelerin de başarılı olması gerekiyor. Salgın önemli ölçüde kontrol atlına alınmış gibi görünüyor. Asya'da ise salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de zorluyor. Türkiye'nin salgın sonrasında şekillenecek yeni dünyanın yıldızlarından olacağı içeride ve dışarıda konuşuluyor. Zor şartlarda bile çarkları döndürebilmemiz gücümüzü göstermiştir. Gelişmiş ülkelerin dahi yetersiz kaldığı süreçte Türkiye kendi kendine yetmesinin dışında dostlarının da imdadına yetiştiği herkes tarafından görüldü.

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