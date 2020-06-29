29 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımlarının uzatıldığını açıkladı |Video

Başkan Erdoğan işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımlarının uzatıldığını açıkladı |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2020 19:01
Güncelleme:29.06.2020 19:01
Son dakika haberi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu;

Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık. Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.

STK'larını hedef alan 35 milyon lira bütçeli bu çağrılar, gönüllülükten iletişime, spordan kültür ve sanat faaliyetine kadar 8 ayrı başlıkta toplanmıştır.

Kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği gibi başlıkları adı altında 18 milyar liralık yardımı milletimize sunduk. İş feshi sınırlaması ve nakdi yardım 1 ay daha devam edecek.

İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımları uzatıldı
İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ile nakdi destek yardımları uzatıldı
Başkan Erdoğan'dan şehit ve gazi yakını yüzlerce gence müjde...
Başkan Erdoğan'dan şehit ve gazi yakını yüzlerce gence müjde...
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması
HDP'den CHP ve İyi Parti'ye ittifak çıkışı
HDP'den CHP ve İyi Parti'ye ittifak çıkışı
Millet İttifakı çatırdıyor! Esefle kınıyoruz
Millet İttifakı çatırdıyor! "Esefle kınıyoruz"
Bakan Akar: 41 PKK’lı öldürüldü
Bakan Akar: 41 PKK’lı öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist öldürüldü
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 41 terörist öldürüldü
CHP'li Belediyede çalışanlara mobbing
CHP'li Belediyede çalışanlara mobbing
FETÖ'nün illegal dershane yapılanması çökertildi
FETÖ'nün illegal dershane yapılanması çökertildi
Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk ve İtalyan savaş gemileri...
Akdeniz'de sıcak gelişme! Türk ve İtalyan savaş gemileri...
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye'nin bağışıklık oranını açıkladı!
CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir
CHP'de sular ısınıyor! Kurultay mahkemelik olabilir
Daha Fazla Video Göster