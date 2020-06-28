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Esenler Belediye Başkanı Göksu, Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: ''İBB'nin bir cevabı yok mu?''

’daki deniz ve göller kirlilik alarmı vermeye başladı. Haliç’ten sonra şimdi de Küçükçekmece Gölü’nden şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanı ve Başkanı Tevfik Göksu Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin neden bir açıklama yapmadığını sordu. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020
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ESENLER BELEDİYE BAŞKANI GÖKSU, KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ REZALETİ PAYLAŞTI

Küçükçekmece Gölü'nde bugün görenleri şaşkına çeviren manzaralar yaşandı. Göldeki balık ve yengeç türü canlıların ölüp kıyıya vurdukları görüldü.

Çok sayıda vatandaş kıyıya vuran ölü balıkları görünce şok oldu. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Emin Binpınar da Küçükçekmece Gölü'ndeki canlı ölümlerine sosyal medya hesabından dikkat çekti.

Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: İBB'nin bir cevabı yok mu? KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ'NDEKİ REZALETİ PAYLAŞTI: İBB'NİN BİR CEVABI YOK MU?

Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine bir tepki de AK Parti Grup Başkanı ve Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu," Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen çok sayıda balık ölümüyle ilgili, 'nin, varsa kamuoyunu ikna edici bilimsel bir açıklama yapması gerekmektedir"dedi. Göksu sosyal medya hesabından göldeki balık ölümleri ile ilgili bir de video paylaştı.

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