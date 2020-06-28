Esenler Belediye Başkanı Göksu, Küçükçekmece Gölü'ndeki rezaleti paylaştı: ''İBB'nin bir cevabı yok mu?''
İstanbul’daki deniz ve göller kirlilik alarmı vermeye başladı. Haliç’ten sonra şimdi de Küçükçekmece Gölü’nden şaşırtıcı görüntüler ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Küçükçekmece Gölü’ndeki balık ölümleri ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin neden bir açıklama yapmadığını sordu. Sabah Gazetesi'nden Nazif Karaman'ın özel haberine ilişkin detaylar...
Küçükçekmece Gölü'nde bugün görenleri şaşkına çeviren manzaralar yaşandı. Göldeki balık ve yengeç türü canlıların ölüp kıyıya vurdukları görüldü.
Çok sayıda vatandaş kıyıya vuran ölü balıkları görünce şok oldu. Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Emin Binpınar da Küçükçekmece Gölü'ndeki canlı ölümlerine sosyal medya hesabından dikkat çekti.
Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümlerine bir tepki de İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan geldi. Göksu," Küçükçekmece Gölü'nde meydana gelen çok sayıda balık ölümüyle ilgili, İBB'nin, varsa kamuoyunu ikna edici bilimsel bir açıklama yapması gerekmektedir"dedi. Göksu sosyal medya hesabından göldeki balık ölümleri ile ilgili bir de video paylaştı.
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