Esenyurt halkı CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'na isyan etti
Son dakika haberi... Esenyurt'ta bugün öğle saatlerinde yaşanan selin ardından birçok evde büyük çaplı hasar meydana geldi. Evleri sular altında kalan vatandaşlar hem belediyeye hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Kuş besleyen ve köpek besleyen vatandaşların sokak hayvanlarına yaptığı yuvalarda kalan hayvanlar ise sele kapılarak kayboldu.
Evlerinde hasar oluşan vatandaşlar yağmurun hafiflemesiyle birlikte evlerindeki acı gerçekle karşılaştı ve birçok ev eşyası kullanılamaz hale geldi.
"KEMAL DENİZ BOZKURT MAHALLEMİZE BAKMIYOR
Kıraathane işleten Haydar Kaya, "Esenyurt Belediyesi bu mahalleyi özellikle düzenlemiyor. Bu rezilliği hep yaşıyoruz. Suyun önüne geçemedik. Birdenbire geldi. Hasarımız büyük. Özellikle belediyenin artık buraları yapmasını istiyorum. Belediye ve Başkan Kemal Deniz Bozkurt mahallemize bakmıyor. Alt yapı için geliyor belediye ekipleri, akşama kadar yatıp gidiyorlar buradan. Hiçbir iş yapılmıyor" dedi.
VATANDAŞTAN BELEDİYEYE İSYAN: SANA SESLENİYORUM İMAMOĞLU
Sel basan evindeki suları tahliye etmeye çalışan Fırat Çelik, "Kendi dairem bu sular altındayım. Ne yapabilirim bu saatten sonra. Ekrem İmamoğlu sana sesleniyorum. Haydi bir ekip gönder de yardımcı ol bize. İmamoğlu artık şu dereyi yapacaksan yap. Selin büyümesiyle buradaki duvar patladı herkesin evine su bastı. Çoluk çocuk evdeydi. Oy toplama zamanı gelip her şeyi söylüyorlar, buradan sana sesleniyorum İmamoğlu" şeklinde konuştu.
"BIKTIK BUNDAN"
Evini su basan Ayhan Akyel, içerde kalan eşyalarını kurtarmak için yarım metre civarında suya giyerek perişan olduklarını dile getirdi. İlk olarak komşularının evini su bastığını ifade eden Akyel, "Tavana kadar su doldu. Bütün her şeyimiz gitti. Buzdolabı yerde yatıyor, koltuklar evde yüzüyor. Dere kapatılabilirdi veya derenin etrafı biraz daha yükseltilebilirdi. Belediye ekipleri gelip görmedi bunu. Daha öncede olmuştu aynı sel. Belediyeye gittik, muhtarlığa gittik. Bıktık bundan kimse çözüm üretmedi" diye konuştu.
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