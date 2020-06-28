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Gaziantep FK: 1 - Antalyaspor: 1 MAÇ SONUCU

'in 29.haftasında FK sahasında 'u ağırladı.. Her iki takımın da mutlak 3 puan hedefiyle çıktığı karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.06.2020 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020
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'in 29'uncu haftasında FK sahasında Fraport TAV ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 58'inci dakikada Kayode'nin golüyle öne geçti. 66'ncı dakikada Antalyasporlu Hakan Özmert, rakibine yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 88'inci dakikada Jahovic'in penaltı golüyle dengeyi yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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