YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? 2020 YKS yorumları | YKS üniversite sınavınız nasıl geçti?

YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? ÖSYM tarafından 2020 YKS sınavının ilk oturumu TYT bugün gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. Sınavın tamamlanmasının ardından sonuçları heyecanla beklemeye başlayan öğrenciler ve yakınları soruların zor olup olmadığını araştırıyor. 2020 YKS yorumlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS üniversite sınavı nasıl geçti? YKS TYT zor muydu, kolay mıydı? İşte 2020 YKS yorumları...

YKS TYT ZOR MUYDU?

Üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin katıldığı, saat 10.15'te başlayan YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi. Sınavdan sonra öğrenciler sorular hakkında yorumlarını belirtti. Bazı öğrenciler sınavın zor olduğunu söylerken, genellikle sınavın kolay olduğu dile getirildi.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

"SINAVIM ÇOK GÜZEL GEÇTİ"

İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Ahmet Ali Sezerel, AA muhabirine, sınavın genel anlamda güzel geçtiğini ancak bazı konularda zorlandığını söyledi.

Türkçe ve sosyal bilimler kısmının kolay olduğunu dile getiren Sezerel, "Fen bilimleri testinin fizik bölümünde, matematikte de 2-3 soruda zorluk çektim. Edebiyat ve fen testinde de fizikte 1-2 soru boş bıraktım. Onun dışında sınavımın çok güzel geçtiğini söyleyebilirim. Boğaziçi veya İTÜ'de bilgisayar mühendisliği hedefliyorum." dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında rahat bir sınav geçirdiğini ifade eden Sezerel, sıralarda tek kişi oturduklarını, önülerinde ve arkalarında birer sıra boşluk bırakıldığını anlattı. Sezerel, sınavın başında maske taktığını fakat gözlüğünde buğu oluşunca maskeyi çıkartmak zorunda kaldığını belirtti.

Türkçe ve sosyal bilimlerde okuma-anlama soruları olduğu için sürenin uzatılmasının faydalı olduğunu vurgulayan Sezerel, soruları çok rahat çözdüğünü ifade etti.

Öğrencilerden Umut Öz, sınavda biraz zorlandığını, Türkçe sorularının uzun olduğunu, sosyal bilimlerde de zorluk çektiğini, matematik sorularının ise kolay olduğunu anlattı.

Sınav süresini yeterli bulduğunu, erkenden bitirip çıktığını söyleyen Öz, Radyoloji ve Tıbbi Görüntüleme Teknisyenliği bölümünde okumak istediğini sözlerine ekledi.

Erhan Ali Savsak, kendini denemek için 14 yıl sonra tekrar sınava girdiğini, sınavın güzel geçtiğini aktardı.

Çalışan öğrenciler için sınavın kolay, sürenin de yeterli olduğunu belirten Savsak, sınav boyunca sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına uyulduğunu, koronavirüs önlemlerinden memnun kaldığını ifade etti.

YKS'NİN SON OTURUMLARI YARIN

YKS'de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak.

AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için İl/İlçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

Yarın 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.