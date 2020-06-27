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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
Son dakika... Üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı 27-28 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Tercih dönemi öncesinde öğrenciler ve velileri üniversite kontenjanlarını araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından 2020 üniversite kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 12:05
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