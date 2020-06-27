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Haberler Galeri ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

Son dakika... Üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı 27-28 Temmuz'da gerçekleştiriliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak. Tercih dönemi öncesinde öğrenciler ve velileri üniversite kontenjanlarını araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından 2020 üniversite kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 12:05
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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

Son dakika... Üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 24-28 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavının sonuçlarını heyecanla bekleyen öğrenciler tercih dönemini öncesinde üniversite kontenjanlarını araştırmaya başladılar. ÖSYM tarafından üniversite kontenjanları ile ilgili açıklama geldi. Peki, 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

2020 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olacak.

TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekiyor.

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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: