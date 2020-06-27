ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...

2020 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olacak.

TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekiyor.