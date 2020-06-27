27 Haziran 2020, Cumartesi
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YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...

2020 taban puanları açıklandı mı? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS sınavına katılan öğrenciler üniversitelerin taban puanları konusunda araştırmalara başladılar. Eğitimini Hukuk Fakültesi'nde devam ettirmek isteyen öğrenciler 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, açıklandı mı? ve başarı sıralaması nedir?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020
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HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrenciler, sınav sonuçları için heyecanlı bekleyişe geçti. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak. Tercih dönemi öncesinde yükseköğretim programlarının taban puanları araştırılmaya başlandı. Öne çıkan bölümler arasında Hukuk Fakültesi yer alıyor. Peki, açıklandı mı? ve başarı sıralaması nedir? İşte cevaplar...

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI 2020 BELLİ OLDU MU?

2020 Hukuk Fakültesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması henüz açıklanmadı. Tercih dönemi ile birlikte YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanlarının da belli olması bekleniyor.

2019 YILI HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

HUKUK (EA) PROGRAMLARINA YERLEŞEN SON KİŞİNİN NETLERİ İÇİN TIKLAYIN

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