Küfürbaz Atalay Baskak gözaltında! AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaretler yağdırmıştı
AK Parti Milletvekili Özlem Zengin’in geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM)’ndeki konuşması sonrasında sosyal medyada küfür ve hakaretler içerikli paylaşımlar yapan Atalay Baskak isimli şüpheli gözaltına alındı. Atalay Baskak bugün adli makamların karşısına çıkarılacak. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, önceki gün TBMM'deki konuşması sırasında "Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir" dedi. Zengin'in konuşması sonrasında sosyal medyada hakaretlere varan paylaşımlar yapıldı.
AK Partili Özlem Zengin'e hakaret edenlerden biri de A. B. isimli şahıstı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından mahkeme sevk edilecek.
ZENGİN NE DEMİŞTİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki konuşmasında şu cümleleri kurmuştu: "Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."
DAMLA KAYA/SABAH
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Deprem uyarısı: Bunlar saatli bomba gibi!
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak?
- Adil Gür’e soruşturma şoku! Savcılığa ihbar edildi
- Kabine değişikliği olacak mı?
- MSB duyurdu! Hakkari'de teröre ağır darbe
- Korkutan uyarı: Eğer böyle devam ederse...
- Jandarma ve polisten şok baskın! Hepsi yakalandı
- Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı?
- Artan depremler neyin habercisi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS 2020 Hukuk Fakültesi taban puanları açıklandı mı? Hukuk Fakültesi yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması...
- ÖSYM son dakika tarih verdi! 2020 üniversite kontenjanları ne zaman belli olacak? 2020 YKS kontenjanları...
- Emekliler çifte bayram yaşayacak! 2020 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte ödeme tarihleri
- YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
- YKS baraj puanı 2020: YKS'de kaç net kaç puan getirir? YKS TYT puan hesaplama nasıl yapılır?
- ŞOK aktüel 27 Haziran kataloğu: Xiaomi Elektrikli Scooter dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- YKS sınavı başarı mesajları 2020: Üniversite adayları için başarı ve tebrik mesajları burada!
- Nihat Hatipoğlu'ndan üniversite sınavı duası! 2020 YKS sınavında başarılı olmak için okunacak dua hangisi?
- YKS saat kaçta bitecek? TYT oturumu kaç dakika? 2020 üniversite sınav süresi ne kadar?
- ŞOK'tan Xiaomi Elektrikli Scooter sürprizi! 27 Haziran kataloğu ile ŞOK hafta sonu kampanyaları dolu dolu!
- YKS sınav giriş belgesi renkli mi, siyah beyaz mı olacak? 2020 YKS TYT AYT sınav giriş belgesi çıktı alma
- YKS saat kaçta başlayacak, bitecek? 2020 YKS sınav süresi ne kadar? Üniversite sınavı oturumu kaç dakika?