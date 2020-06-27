27 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Küfürbaz Atalay Baskak gözaltında! AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaretler yağdırmıştı

Küfürbaz Atalay Baskak gözaltında! AK Parti Milletvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakaretler yağdırmıştı

Milletvekili ’in geçtiğimiz günlerde Büyük Millet Meclisi()’ndeki konuşması sonrasında sosyal medyada küfür ve hakaretler içerikli paylaşımlar yapan isimli şüpheli gözaltına alındı. Atalay Baskak  bugün adli makamların karşısına çıkarılacak. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.06.2020 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020
ABONE OL
KÜFÜRBAZ GÖZALTINDA! AK PARTİLİ ZENGİN'E HAKARETLER YAĞDIRMIŞTI

Grup Başkanvekili , önceki gün 'deki konuşması sırasında "Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir" dedi. Zengin'in konuşması sonrasında sosyal medyada hakaretlere varan paylaşımlar yapıldı.



AK Partili Özlem Zengin'e hakaret edenlerden biri de A. B. isimli şahıstı. Gözaltına alınan şüpheli Emniyet'teki işlemlerinin ardından mahkeme sevk edilecek.



ZENGİN NE DEMİŞTİ?
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM'deki konuşmasında şu cümleleri kurmuştu: "Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir. Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye'de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis'te ortaklaşacağımız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir."

DAMLA KAYA/SABAH

Son dakika: Kadınları savundu hakarete maruz kaldı! AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalar |Video SON DAKİKA: KADINLARI SAVUNDU HAKARETE MARUZ KALDI! AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZLEM ZENGİN'DEN A HABER CANLI YAYININDA ÇARPICI AÇIKLAMALAR |VİDEO
AK Partili Çelik'ten Özlem Zengin'e yapılan saldırıya sert tepki: Faşist beyanlarıyla yüzleşip utanç duyacakları yerde AK PARTİLİ ÇELİK'TEN ÖZLEM ZENGİN'E YAPILAN SALDIRIYA SERT TEPKİ: FAŞİST BEYANLARIYLA YÜZLEŞİP UTANÇ DUYACAKLARI YERDE
AK Partili Özlem Zengin kendisi hakkında atılan tweetleri paylaştı: Bu zihniyet hiç bitmeyecek AK PARTİLİ ÖZLEM ZENGİN KENDİSİ HAKKINDA ATILAN TWEETLERİ PAYLAŞTI: BU ZİHNİYET HİÇ BİTMEYECEK

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA