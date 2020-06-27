YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 27 Haziran'da saat 10.15'te başladı ve adaylara 165 dakika süre verildi. YKS TYT sınavına katılan milyonlarca öğrenci sınav soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 11:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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