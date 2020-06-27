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Haberler Galeri YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS'nin ilk oturumu olan TYT, 27 Haziran'da saat 10.15'te başladı ve adaylara 165 dakika süre verildi. YKS TYT sınavına katılan milyonlarca öğrenci sınav soru ve cevapları ile sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

Giriş Tarihi: 27.06.2020 11:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 11:15
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler için sınav maratonu 27-28 Haziran'da tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen sınavın ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sonuçlara göre tercih yapacak öğrenciler, internet üzerinde sorular ve cevaplar ile sonuçları araştırıyor. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve yamobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2020 YKS TYT AYT ve YDT sınav soruları ve cevaplarının önümüzdeki hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sınav soruları ve cevapları yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

ÖSYM'nin yayımladığı kılavuzda YKS sınav süresi ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

TYT, 27 Haziran 20 20 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

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YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS TYT sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir: