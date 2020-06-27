Milyonlarca öğrenci bugün TYT sınavında ter döktü yarın da (28 Haziran) AYT sınavına girecekler. Peki tercihler nasıl yapılacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT sınav soruları bu yıl zor muydu? Kaç soru yapılırsa baraj puanı elde edilir? YKS AYT baraj puanı kaç? Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Tüm Özel Öğretim Kurumları Başkanı İbrahim Taşel ve Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar yanıtladı. İşte 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm merak edilen sorular ve yanıtları...

Milyonlarca öğrenci bugün TYT sınavında ter döktü yarın da (28 Haziran) AYT sınavına girecekler. Peki tercihler nasıl yapılacak? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT sınav soruları bu yıl zor muydu? Kaç soru yapılırsa baraj puanı elde edilir? YKS AYT baraj puanı kaç?

Tüm bu sorulara A Haber canlı yayınına katılan Tüm Özel Öğretim Kurumları Başkanı İbrahim Taşel ve Psikiyatrist Prof. Dr. Hakan Türkçapar yanıtladı. İşte 2020 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile ilgili tüm merak edilen sorular ve yanıtları...