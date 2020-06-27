27 Haziran 2020, Cumartesi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri () komuta kademesi ve  Yardımlaşma Kurumu () yönetim kurulu üyeleri ile OYAK 60'ıncı  öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan , daha sonra saygı duruşunda bulundu.

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Giriş Tarihi: 27.06.2020
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; , beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

GENEL KURULA KATILDI

'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 60'ıncı OYAK 'na katıldı.

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