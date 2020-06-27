Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) yönetim kurulu üyeleri ile OYAK 60'ıncı Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.
GENEL KURULA KATILDI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Akar, daha sonra saygı duruşunda bulundu. Bakan Akar ve beraberindeki heyet Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 60'ıncı OYAK Genel Kurulu'na katıldı.
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