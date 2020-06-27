Başak Demirtaş için özür kuyruğuna girenler Özlem Zengin'e edilen küfürler için neden sessiz?

Meclis'te geçtiğimiz günlerde genel kurulda AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kadın haklarıyla ilgili konuşması İslam ve başörtüsü düşmanlarında hazımsızlık sebebi oldu.

Özellikle HDP'li kadın milletvekillerinin provokasyon ve tahrik edici saldırıları organize bir şekilde gün boyu sosyal medyada devam etti. Özlem Zengin bazı basın yayın organları tarafından hedef gösterildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren HDP'li vekile; "Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir" diye cevap vermişti!

Zengin; "Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde şunu söylemiştim. Eğer Türkçe'de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti'yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Özlem Zengin, bu ifadelerinden dolayı sosyal medyada, başörtüsü ve İslâm düşmanları tarafından linç edildi ve aşağılık saldırı ve küfürlere maruz kaldı!

"BİZE KÜFREDENLER DE TUTUKLANIR MI?"

Zengin'e karşı yürütülen linç ve küfür kampanyasına ilişkin gazeteci Hilal Kaplan, geçtiğimiz günlerde, Başak Demirtaş'a yapılan küfür sonrası gösterilen tepkileri ve küfürbazın tutuklanmasını hatırlatarak; "Ayrıca Başak Demirtaş'a saldıran kişi, emsalsiz biçimde tesbit edilir edilmez tutuklandı. Emsal oluştuğuna göre yargımız bize küfredenleri de tutuklar değil mi?..." diye yazdı.

AK PARTİLİLER SESSİZLİĞİNİ BOZACAK MI?

Başak Demirtaş'a yapılan saygısızlık konusunda suçluluk duygusuyla özür üstüne özür dileyen bazı AK Partililer, Özlem Zengin'e karşı yürütülen linç kampanyasında sessiz kalmayı tercih etti.

"DÜŞÜNDÜREN SESSİZLİK"

Bir sosyal medya kullanıcısı da Özlem Zengin'i hedef alan aşağılık küfür ve saldırılar karşısında, Başak Demirtaş'a küfür edildiğinde duyar kasmak için kuyruğa giren AK Partililere seslenerek; "Başak Demirtaş için kınama kuyruğuna giren AK Partililerin Özlem Zengin için sessizliği düşündürüyor" ifadelerini kullandı.

"BAŞKASININ YERİNE ÖZÜR DİLEMEK"

Takvim Gazetesi yazarı İsmail Çağlar, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir yazı kaleme almış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herhangi birisine küfür etmenin yanlış olduğunda aklı başında olan herkes hemfikir. Hele ki bir hanıma kocasının yapıp ettiklerinden dolayı cinsiyetçi küfür etmeyi kimse kabullenemez.

Yapılması gereken şey belli.

Başak hanım pek tabii ki şikayetçi olacak ve küfürbaz müptezel hak ettiği cezayı alacak. Ama o da ne?

AK Partili isimlerden peş peşe açıklamalar geliyor. Başak Hanıma yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu döne döne anlatıyorlar.

Evet haklılar; kabul edilemez, yanlış, edepsizlik, ayıp, günah!

Peki bu suçluluk psikolojisini ne yapacağız? Küfreden kişi AK Partiyi temsil konumunda mı? Daha önce AK Partililer Başak hanım veya başka kişilere küfür etti de partinin bu konuda sabıkası mı var? Küfür, hakaret, aileyi dile dolamak AK Parti siyasetinin alışkanlıkları mı ki suçluluk hissediliyor?." demişti.