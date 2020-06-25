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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, haftanın büyük bölümünü Ankara ve sınırda bulunan harekat merkezlerinde geçirdi. Sabaha kadar çalışmaları sevk ve idare eden Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında bulunan operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 25.06.2020 11:08 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 11:11
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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün yanı sıra halkın huzur ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, vatan topraklarını, mavi vatan ve semalarını korumaya devam ediyor.

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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Faaliyetler kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 5 önemli operasyonu aynı anda yürüten TSK'da yapılan tatbikatlar da göz önüne alınınca Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri personelinin tamamına yakını sahada görev almayı sürdürüyor.

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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerindeki normalleşme ve terörle mücadele faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kuzey Irak'taki teröristlerle mücadele harekatlarını da kararlılıkla icra ediyor.

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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Bunların yanı sıra İdlib'de uluslararası anlaşma ve mutabakatlar çerçevesinde görevli TSK, Libya Hükümeti'nin daveti üzerine de Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini de sürdürüyor.

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Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

- Pençe operasyonları
Türk Silahlı Kuvvetleri, tüm yoğun faaliyetlerinin yanında bir de Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı.