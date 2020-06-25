Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi

Pençe-Kaplan Operasyonu başta olmak üzere 5 farklı bölgede çalışmalarını başarıyla sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, haftanın büyük bölümünü Ankara ve sınırda bulunan harekat merkezlerinde geçirdi. Sabaha kadar çalışmaları sevk ve idare eden Bakan Akar ve komutanlar, sınır hattında bulunan operasyon bölgesinde de incelemelerde bulundu.