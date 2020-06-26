26 Haziran 2020, Cuma
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Milli Savunma Bakanı Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Milli , konularına ilişkin bilgi alışverişi amacıya ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN AKAR'DAN KRİTİK GÖRÜŞME

Milli , Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.

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