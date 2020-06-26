Milli Savunma Bakanı Akar NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO konularına ilişkin bilgi alışverişi amacıya Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar'ın Stoltenberg ile görüşmesinde NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.
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