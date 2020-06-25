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Bakan Akar ve komutanlar Kayseri’de

, beraberinde Sanayi ve Teknoloji , Ulaştırma ve ve komutanlar ile birlikte 'ye gitti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.06.2020
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BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR KAYSERİ’DE

, beraberinde Sanayi ve Teknoloji , Ulaştırma ve , Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Odalar ve Birliği () Başkanı ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile 'ye gitti. Bakanların ve komutanların ilk durağı 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı oldu.






Bakan Akar ve komutanlardan karargahta yoğun mesai! Sabahın ilk saatlerine kadar ışıklar sönmedi BAKAN AKAR VE KOMUTANLARDAN KARARGAHTA YOĞUN MESAİ! SABAHIN İLK SAATLERİNE KADAR IŞIKLAR SÖNMEDİ


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