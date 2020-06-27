Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Ergene Çevre Koruma Projesi töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ergene Çevre Projesi Işık Göründü törenine videokonferans ile bağlandı. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

BÖLGEDEKİ YEREL YÖNETİMLER GEREKEN HASSASİYETİ GÖSTERMEDİ

Bilindiği gibi ülkemizin 25 nehir havzasından biri olan Ergene havzası 1,5 milyon vatandaşımıza ev sahipliği yapıyor. Bu havzada pek çok tarım ürünü yetişiyor. Havzanın korunmasıyla ilgili yatırımlar öncelikle yerel yönetimlerin sorumluğundadır. Bölgedeki yerel yönetimler senelerce bu havzanın korunması konusundaki hassasiyeti göstermedi.

2,5 MİLYAR LİRALIK BİR HARCAMAYLA HAREKETE GEÇİRDİK

Biz kötü gidişatı durdurmak için Ergene Havzası Eylem Planı'nı devreye aldık. Karşımıza bütün canlılar için tehlike oluşturan vahim bir tablo çıktı. Ergene havzası eylem planını devreye aldık. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir harcamayla kararlılıkla harekete geçirdik. 1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi.

TÜRKİYE BU MAKİNELERİ ÜRETEN 8 ÜLKEDEN BİRİDİR

Sanayicilerin üstüne düşeni yerine getirmesi önemliydi. Temizlenen suların Marmara Denize deşarj edilmesi için derin deşarj projesini başlattık. Ağustos ayından temizlenen suların ilk deşarjı yapılacak. Tünelin içinde yerli ve milli tünel açma makinemiz 'Lale' var. Türkiye bu makineleri üreten 8 ülkeden biridir. Yerli ve milli tünel açma makinesi 'lale' ile ışığı göreceğiz. Diğer tünel Ekim ortasında tamamlanacak. Her şeyden önemlisi Ergene hayata dönecek.

SALGIN SONRASI DÖNENMDE TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜNÜYOR

Türkiye salgın döneminde sağlık alanında mücadele verirken kalkına alt yapısını önemli projelerini de ihmal etmemiştir. Pek çok yatırımı salgına rağmen tamamladık. Tüm sanayi tesislerimiz önemli bir atılım hazırlığı içindedir.

Türkiye 2018 yılında maruz kaldığı kur, faiz, enflasyon saldırını püskürtüp yeniden yükselişe geçtiği dönemde salgına yakalandı. Mayıs'tan itibaren yavaşlayan bu salgın sürecindeki kayıplarımızı kısa sürece edebileceğimize inanıyorum.

Salgın sonrası yeniden şekilleneceği anlaşılan siyasi ve ekonomik düzende Türkiye'nin önü açık görünüyor. Salgına rağmen, hamdolsun ilk 5 ayda sadece organize sanayi bölgelerimizde 520 yeni fabrika açıldı.

Fırsatlar şimşek gibidir, çakar ve kaybolur giderler. Ayağımıza gelen fırsatı değerlendirmek için ülkemizin potansiyelinin tamamını harekete geçirmek mecburiyetindeyiz.

KIDEM TAZMİNATI KONUSU: BİRİLERİNİN İNSAFINA BIRAKILMAYACAK

Her bir işçibizin kazanılmış hakkını korumak bu ülkenin Cumhurbaşkanı ve kendisi de işçilikten gelen ferdi olarak en başta gelen görevimizdir.

Amacımız, işçilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır.

Nasıl emekçi kardeşlerimizin yanında yer aldıysak bu konuda da aynı anlayışla hareket edeceğiz.