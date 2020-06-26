26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Mustafa Varank'tan Kovid-19 için kritik aşı ve ilaç açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , " çatısı altında kurduğumuz Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüyoruz, 8'i , 9'u da geliştirme projeleri" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN VARANK'TAN KRİTİK AŞI VE İLAÇ AÇIKLAMASI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı , çatısı altında kurulan Kovid-19 platformunda 17 farklı proje yürütüldüğünü belirterek, "8'i , 9'u da geliştirme projeleri." dedi.

Varank şu açıklamalarda bulundu:

"Ar-Ge merkezleri ve teknoparklardaki yüzde 50 uzaktan çalışma imkanı uygulaması 30 Haziran'da bitiyordu, Temmuz sonuna kadar uzatıyoruz. Haziran'da reel sektördeki canlanma hız kazandı, ilk 18 günde sanayideki elektrik tüketimi, Nisan ve Mayıs'ın aynı dönemini geride bıraktı. Haziran'ın ilk 18 gününde OSB'lerdeki elektrik tüketimi, Mayıs'a göre yüzde 26 arttı. Yılın ilk 5 ayında sanayi siciline 5 bin 547 işletme kaydoldu, sadece organize sanayi bölgelerimizde, ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti."

Bakan Pakdemirli 7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz deyip duyurdu: Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplarda BAKAN PAKDEMİRLİ "7 ALANDA DAHA DESTEK ÖDEMELERİNE BAŞLIYORUZ" DEYİP DUYURDU: BUGÜN SAAT 18.00 İTİBARIYLA HESAPLARDA
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: TMO’YA ÜRÜN VEREN ÜRETİCİLERİMİZE 200 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HAZİRAN AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

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