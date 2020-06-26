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Terör örgütü PKK köşeye sıkıştığında aynı oyunu oynuyor! İşte eski taktikle attıkları yeni iftiralar

Pençe-Kaplan başta olmak üzere son dönemdeki başarılı operasyonlarıyla köşeye sıkıştırılan terör örgütü , sahte fotoğraf ve görüntülerle, sivil hedeflerin vurulduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışıyor. Yalan haber ve görüntüleri yaymaya çalışan terör örgütü, bu algı oyununu her operasyon döneminde tekrarlıyor.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'DAN ESKİ TAKTİK YENİ İFTİRALAR!

'nin başta Pençe-Kaplan Operasyonu olmak üzere ve 'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik faaliyetleri başarıyla devam ediyor. Operasyonlardaki başarılar nedeniyle köşeye sıkışan terör örgütünde çözülmeler hızlanırken, teröristler çeşitli iftiralarla bu operasyonları karalamaya çalışıyor.

KÖŞEYE SIKIŞAN TERÖRÜN OYUNU HEP AYNI

Özellikle sosyal medyadan ve kendilerine yakın bazı basın-yayın organlarından yalan haber ve görüntüleri yaymaya çalışan terör örgütü, bu algı oyununu her operasyon döneminde tekrarlıyor.

YALAN GÖRÜNTÜLERİ YAYIYORLAR!

Son günlerde sosyal medyada yayımlanan ve sivillerin hedef alındığına yönelik yalan haber ve görüntüler de yine aynı oyunun parçası olarak görülüyor.

OPERASYONLAR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR

yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm operasyonların gerek planlaması gerekse icrası büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Hedefler adeta "kuyumcu hassasiyetiyle" belirlenip vurulurken masum sivillerin, tarihi eserlerin, çevrenin, dini ve kültürel yapıların korunması öncelik taşıyor.

Bunun bir örneğinin , Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan, Gara ve Hakurk'taki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kartal Harekatı'nda yaşandığını hatırlatan yetkililer, vurulan bazı kritik hedeflerdeki ağır zayiat sonrasında teröristlerin sivil halkı canlı kalkan yapmak için köylerden toplamaya başlaması üzerine sivil halka zarar vermemek için bazı atışların iptal edildiğini belirtti.

HAREKAT MERKEZİNDEKİ DETAY

Gerek Bahar Kalkanı gerekse diğer harekatların yönetildiği harekat merkezlerinden zaman zaman paylaşılan görüntülerde ise bununla ilgili bir detay da dikkat çekiyor.

Harekat merkezlerindeki panoda "Atış yapmadan önce dikkat edilecek hususlar" başlığıyla yer alan yazı da bu hassasiyeti ortaya koyuyor. Söz konusu yazıda, "Havada uçak, İHA/SİHA ve helikopter var mı? Hedef yakınında dost birlik var mı? Hedef yakınında sivil yaşam var mı? Hedef yakınında cami, kilise, ibadethane ve tarihi yapı var mı? Bu hususlar kontrol edildikten sonra atış yapılacaktır." uyarıları yer alıyor.

"TSK İÇİN SİVİLLER DOKUNULMAZDIR"

Tüm operasyonlarda olduğu gibi "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda da tek hedefinin teröristler olduğunu vurgulayan yetkililer, "Bundan önce olduğu gibi bu operasyonda da hiçbir sivil zarar görmemiştir, görmeyecektir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadelesinin uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla devam ettiğini dile getiren yetkililer, "Harekatta tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak şekilde yürütülüyor. Kullanılan silah ve mühimmat dahil, uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun sürdürülüyor. Sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınıyor. Sivil ve masum kişiler ile çevre, , dini ve kültürel yapılar asla hedef alınmıyor. Bunlar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır" ifadelerini kullandı.

TERÖRÜN VAZGEÇEMEDİĞİ BAYAT ALGI OPERASYONU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün 'deki temasları kapsamında yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin gerek Suriye'nin gerekse Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonları bazı mihrakların "Türkler, Kürtlere saldırıyor" şeklinde lanse etmeye çalıştığını hatırlatmıştı.

Bunun kesinlikle doğru olmadığını ve bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını kaydeden Akar, "Bazı ahlaksızlar buradaki mücadeleyi çarpıtmak ve bazı mihrakların heveslerini gerçekleştirmek için bir manivela olarak kullanıyorlar. Bu konuda herkesin çok dikkatli olması, bunlara pabuç bırakmaması lazım." şeklinde konuşmuştu.

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