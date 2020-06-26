26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık

ve "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle ’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN AÇIKLADI: ÜRETİCİLERİMİZE 200 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
ve "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle 'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." dedi.

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