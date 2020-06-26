Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Hububat hasadıyla birlikte alıma başlayan Toprak Mahsülleri Ofisimiz, Lisanslı depolarda alınan ürünlerin bedelini peşin, diğer teslimatların bedelini en geç 10 günde ödüyor. Bugün itibariyle TMO'ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık." dedi.
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