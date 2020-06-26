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Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Haziran ayı ve öne çekildi, 29 Haziran Pazartesi'den itibaren hesaplara yatırılacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN SELÇUK: İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ

SON DAKİKA HABERİ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri öne çekildi |Video SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK: HAZİRAN AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ ÖNE ÇEKİLDİ |VİDEO

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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