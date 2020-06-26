26 Haziran 2020, Cuma
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Bakan Pakdemirli "7 alanda daha destek ödemelerine başlıyoruz" deyip duyurdu: Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplarda

Son dakika haberine göre ve 7 alanda çiftçilere destekleme ödemelerinin başlayacağını duyurdu. , "Toplam 294 Milyon 243 Bin Lira desteği bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN PAKDEMİRLİ MÜJDEYİ VERDİ: BUGÜN 18.00'DE HESAPTA

ve ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tuzla Deri OSB'de faaliyet gösteren ve 'dan 'ya kadar olan bölgedeki ilk endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji'nin resmi açılış töreninde konuştu.

Çiftçilere müjdeli haber veren , "Çiftçilerimize de müjdeli bir haberim var! Bugün, 7 alanda daha çiftçilerimize destekleme ödemelerine başlayacağız. Bu kapsamda; 256 Milyon 370 bin Lira Çay Budama Tazminatı Desteği, 27 Milyon 500 Bin Lira Hayvan Hastalıkları Tazminatı, 1 Milyon 500 Bin Lira Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği, 1 Milyon Lira Toprak Analizi Desteği, 373 Bin Lira Organik Arıcılık Desteği, Kırsal Kalkınma Desteği ve Tarımda Uzman Eller Projesi kapsamında 54 Projeye 7 Milyon 500 Bin Lira olmak üzere toplam 294 Milyon 243 Bin Lira desteği bugün saat 18.00 itibariyle çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz bu ülke için üretmeye devam ettikçe, bizler de onları desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO’ya ürün veren üreticilerimize 200 milyon TL ödeme yaptık SON DAKİKA: TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: TMO’YA ÜRÜN VEREN ÜRETİCİLERİMİZE 200 MİLYON TL ÖDEME YAPTIK
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