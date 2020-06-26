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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi

, 'na () girecek adaylara başarılar dileyerek, sınavda kapıdan içeri girerken geride kalanları unutmaları önerisinde bulundu.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020
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BAKAN KOCA'DAN ÖĞRENCİLERE 'YKS' ÖNERİSİ

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter'dan yaptığı paylaşımla, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" ifadesini kullandı.

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