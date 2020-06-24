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Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye baro ziyareti! Cahit Özkan'dan flaş açıklamalar

Grup Başkanvekili , AK Parti'nin muhalefete baro ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özkan, "Ziyaretimizde destek verdikleri ve karşı çıktıkları noktalar oldu" dedi. Özkan ayrıca "Partilerin önerilerini not aldık. Taslak olgunlaşma aşamasında" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi: 24.06.2020 Güncelleme Tarihi: 24.06.2020
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AK PARTİ'DEN BARO ZİYARETİ SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR

SON DAKİKA HABERİ: Grubu, barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde , HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekilleri ile Bülent Turan, bugün Meclis'te CHP, HDP ve İYİ Parti'ye yapacağı ziyaretlerde barolarla ilgili düzenleme çerçevesinde hazırlıkları süren kanun teklifinin taslağını aktardı. AK Parti, taslak üzerinde parti gruplarının görüşlerini aldı. Ziyaretler basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika: AK Parti'den CHP ve İYİ Parti'ye baro ziyareti! Cahit Özkan'dan flaş açıklamalar | Video SON DAKİKA: AK PARTİ'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE BARO ZİYARETİ! CAHİT ÖZKAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR | VİDEO

GÖRÜŞMELER 1'ER SAAT SÜRDÜ

AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan ve Cahit Özkan, hazırladıkları barolarla ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasa teklifine ilişkin taslak metni ilk olarak CHP'ye götürdü. AK Partili heyet, CHP'den Grup Başkanvekili Engin Altay ve hukukçu milletvekilleri Bülent Tezcan, Zeynel Emre ve Alpey Antmen ile görüştü. Corona virüs tedbirleri kapsamında basına kapalı gerçekleşen 1 saatlik görüşmede, CHP'nin görüşleri alındı. AK Partili Turan ve Özkan, daha sonra sırasıyla, HDP ve İYİ Parti gruplarını ziyaret ederek, iki partinin de görüşlerini aldı. Her iki ziyaret de 1'er saat sürdü.



AK PARTİ'DEN "BARO ZİYARETİ" SONRASI FLAŞ AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti'nin muhalefete baro ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Özkan, "Ziyaretimizde destek verdikleri ve karşı çıktıkları noktalar oldu" dedi.

Özkan ayrıca "Partilerin önerilerini not aldık. Taslak olgunlaşma aşamasında" açıklamasını yaptı.

AK Partili Cahit Özkan'ın mesajları şöyle oldu;

"Bu işin en başından itibaren Cumhur İttifakı olarak beraber çalıştık. Bugün diğer partiler ile görüşme gerçekleştirdik. Onların teklif ve değerlendirmelerini not aldık. Hukuk seviyesini artıracak, genç avukatları destekleyecek pek çok düzenlemeyi meclise taşıyacağız.
Henüz bugün siyasi partilerin görüşlerini de aldık bu değerlendirmeleri kendi siyasi grubumuzda değerlendireceğiz. Olgunlaşmakta olan süreçte diğer çevrelerin de görüşlerini aldık. Ziyaretlerimize diğer parti gruplarının bazı noktalara ilişkin kesinlikle karşı oldukları ve tamamen destek verebilecekleri bölümler de oldu tabi biz bu konuları değerlendireceğiz. Diğer parti gruplarının önerilerini not ettik. Onları da değerlendirip teklifimizin son halini Meclis Başkanlığına sunacağız. Bu çalışmanın neden önemli olduğunu kamuoyuna sunacağız. Fikirleri kendi içimizde değerlendirerek, nasıl yer alabilir veya alamaz şeklinde konuşacağız."

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