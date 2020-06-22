Son dakika: Ankara Emniyeti’nden bazı baro başkanlarının yürüyüşüyle ilgili açıklama
Ankara Emniyeti'nin sosyal medya hesabı üzerinden, baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir gruba yönelik, "Mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır" açıklaması yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı baro başkanlarının Ankara'ya başlattığı yürüyüşe ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Çeşitli illerden baro başkanları ve avukatlardan oluşan bir grubun, bugün saat 10.00 sıralarında kentin Eskişehir Yolu 15'inci kilometreye gelerek, burada yaptıkları basın açıklamasının ardından Ankara Barosu üyelerinin bulunduğu yere şehirler arası yol üzerinden yürüyüş yapmak istedikleri belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunun 6'ncı maddesi gereği il genelinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilecek alan ve güzergâhların mülki amirliklerce belirlendiği, yürüyüş yapmak istedikleri güzergahın belirlenen yerlerden olmadığı, aynı kanunun 22'nci maddesine göre şehirlerarası yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamayacağı ile mevcut pandemi tedbirleri kendilerine hatırlatılarak grubun yürüyüşüne müsaade edilmemiş, araçlarla şehre girebilecekleri, Anıtkabir ya da bir başka mahale gitmeleri hususunda ve varsa diğer talepleri konusunda kendilerine yardımcı olunacağı ifade edilmiştir. Buna rağmen yürüyüş yapmakta ısrar eden ve bir süre yolu trafiğe kapayan grup usulüne uygun şekilde kenara alınarak, yol trafiğe açılmıştır."
BARO BAŞKANLARININ ANKARA YÜRÜYÜŞÜNE VALİLİK İZİN VERMEDİ
BAROLARLA ilgili yasa değişikliğine tepki göstermek için Ankara'ya yürüyen 56 baro başkanının kente girişine izin verilmedi.
Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ve barolarla ilgili yasa değişikliğine tepki gösteren 56 baro başkanı, sembolik olarak 20'şer kilometre yürüyerek Ankara'ya ulaştı. Ankara girişinde baro başkanlarını bekleyen polis ekipleri, valilik kararıyla yürüyüşe izin verilmediğini belirtti. Baro başkanları ise yürüyüşe devam edeceklerini ve ardından Anıtkabir'e gideceklerini söyledi. Bunun üzerine yürüyüşe geçen grup ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
'ANAYASAL HAKKIMIZI ENGELLEYEN DURUMLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'
Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Muğla Baro Başkanı Cumhur Uzun, avukatlık yasası üzerinde yapılan ve 80 milyonun hukukuna etki edecek değişiklikleri daha görünür kılmak için cuma günü yola çıktıklarını belirterek, "Bu sabah Ankara'nın girişinde anayasal hakkımızı, yasal hakkımızı, Ankara'ya girişimizi engelleyen bir durumla karşı karşıya kaldık. Bizlerin yola çıkışının ne kadar anlamlı ve gerekli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü biz, temsil ettiğimiz insanlarla birlikte bu tür hukuksuzluklarla mücadele etmek durumundayız. Barolar bunun için vardır, avukatlar bunun için vardır" dedi.
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