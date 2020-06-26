Son dakika: Jandarma Özel Harekat sıcak temas sağladı! Biri gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Jandarma Özel Harekat timlerinin Tunceli'nin Ovacık kırsalında düzenlediği operasyonda biri gri listede olan 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi." denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle GRİ LİSTE'de yer alan Argeş kod adlı Osman İşleyen olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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