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Son dakika: Jandarma Özel Harekat sıcak temas sağladı! Biri gri listede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Jandarma Özel Harekat timlerinin 'nin Ovacık kırsalında düzenlediği operasyonda biri gri listede olan 3 etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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JÖH SICAK TEMAS SAĞLADI! LİSTEYE BİR ÇİZİK DAHA

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama, "Tunceli'nin Ovacık kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi, birinin Gri Liste'de yer alan terörist Osman İşleyen olduğu belirlendi." denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1, gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 olmak üzere toplam 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle 'de yer alan Argeş kod adlı olduğu tespit edildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 500 bin TL ödülle aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU! 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANAN 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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