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Tek tek itiraf etti! FETÖ’nün gizli toplantı üssü doktorun evi çıktı...

Geçtiğimiz hafta tarafından 'daki üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 119'u muvazzaf 167 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 167 askerden itirafçı olan Astsubay Z.A. askeri öğrenciyken bir doktorun evinde örgüt toplantıları yaptıklarını söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020
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FETÖ’NÜN GİZLİ TOPLANTI ÜSSÜ DOKTORUN EVİ ÇIKTI...

Geçtiğimiz hafta tarafından 'daki üyelerine yönelik yürütülen ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 119'u muvazzaf 167 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda Hava Radar Kıta Komutanlığı'nda görevli Astsubay Z.A da gözaltına alındı. Gözaltına alınan muvazzaf Astsubay Z.A. itirafçı oldu. Z.A., örgüt ile İzmit'te lise ikinci sınıfa giderken tanıştığını aktardı. Liseyi bitirdikten sonra 'daki örgüt evinde üniversiteye hazırlanan Z.A. 2013'te İzmir Hava Meslek Yüksek Okulu'nu kazandı.

ŞİFRE SPOR SALONU
İfadesinde örgüt abiliğini yapan isimleri savcılıkla paylaşan Z.A, örgüt abisiyle askeri öğrenciyken ilk etapta bir doktorun evinde buluştuklarını aktardı. Z.A "Eve gitmeden önce 'Said' kod isimli şahıs ankesörlü dediğimiz sabit bir hattan cep telefonumu arıyor, 'Spor salonuna geliyor musun' şeklinde aramızda anlaştığımız şifreyi söylüyordu. Biz de cevabımızı veriyorduk. Bazen, kendisi sabit hattan arayarak, 'Spor iptal' diyerek o hafta yapacağımız buluşmanın iptal olduğunu bildiriyordu. Eve gittiğimde doktor ve eşi salona gelip bize katılmıyordu." dedi.

ABD RAPORUNDA FETO İÇİN '' TANIMLAMASI KALDIRILDI
ABD 'nın yayımladığı terörizm raporunda geçen yıl FETÖ elebaşı için yapılan 'sürgündeki din adamı' tanımından 'din adamı' ifadesinin çıkarılması dikkat çekti. 2019 yılının değerlendirildiği son raporun FETÖ'ye değinilen kısmında 'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığının altı çizildi. Öte yandan raporda ve 'nin Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği belirtilerek son iki raporda yer almayan "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" ibaresine yer verildi.

Sabah

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