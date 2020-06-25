25 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: AYM'den YKS kararı

Son dakika haberleri... , tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

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Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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AYM'DEN YKS KARARI

Anayasa Mahkemesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı () tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi.

27-28 HAZİRAN'DA YAPILACAK

YKS, 27 Haziran Cumartesi-28 Haziran Pazar günleri arasında gerçekleşecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında, sınav süresi boyunca belirtilen istisnalar dışında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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