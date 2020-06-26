YKS başarı mesajları 2020! Üniversite sınavına gireceklere başarı mesajları! Üniversite sınavı tebrik sözleri
YKS başarı mesajları 2020! 27-28 Haziran tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle 81 il valiliklerine "LGS ve YKS Tedbirleri" kapsamında genelge gönderildi. Sınava girecek adayları psikolojik olarak rahat hissettirmek isteyen veliler ve yakınları başarı dileklerini iletiyor. Biz de sizler için YKS'ye girecek adaylara en güzel başarı sözlerini bir araya getirdik. ahaber.com.tr üzerinden mesajlara ulaşabilirsiniz. İşte Üniversite sınavına gireceklere başarı mesajları ve üniversite sınavı tebrik sözleri...
YKS başarı mesajları 2020! Yaklaşık 2,5 milyon öğrenci hayalini kurduğu üniversiteyi kazanmak için YKS sınavına girecek. Artık sayılı saatlerin kaldığı sınav için önlemleri içeren "LGS ve YKS Tedbirleri" genelgesi, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderildi. Sınav stresini yoğun şekilde hisseden öğrencileri mutlu etmek ve rahatlamalarını sağlamak için en güzel mesajlar araştırılmaya başladı. Biz de sizler için YKS'ye girecek adaylara en güzel başarı sözlerini bir araya getirdik. ahaber.com.tr üzerinden mesajlara ulaşabilirsiniz. İşte Üniversite sınavına gireceklere başarı mesajları ve üniversite sınavı tebrik sözleri...
YKS TEBRİK MESAJLARI, KUTLAMA SÖZLERİ
Demişsin ki zordur YKS konuları! Bizi ancak zor olanlar paklar. Kim korkar sınavdan. Başarı ben istediğim sürece benim olacaktır.
İstemek başarmak demektir. YKS sınavı geliyor ve kazanmayı çok istiyoruz. Başarı bizimle olacaktır inşallah.
Kanka, YKS sınavında başarılar dilerim. Rabbim zihin açıklığı versin inşallah.Sevgili torunum, çok çalıştığını biliyorum. Umarım TYT ve YKS sınavı sonuçları gönlüne göre olur. Başarmak senin hakkın ama kazanmasan de dert etmezsin.
Sevgili kardeşim, YKS 2018 yaklaşıyor. Azimle çalışmaya devam ediyoruz. Başarı bizimle, gecen hayırlı olsun inşallah.Güzel bir YKS sonucu elde etmen dileğiyle sınavda başarılar diliyorum.Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir.Sınavın da bu süslerden sadece biri. Başarılar.Başarıyı hakediyorsun. Korkma gelecektir başarı.
Büyük insanlar olmadan büyük işler başarılamaz.Bir insan bir iş yapabiliyorsa, bütün insanlar o işi yapabilir. Üşenme, vazgeçme, erteleme.. Başarı ben başaracağım diyenlerindir. Güzellikler Hep Sizinle Olsun.Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır.
Başarıyı en kötü şekilde kullanmak, onunla övünmektir.
Dualarımız hep seninle olacak. Sınavında başarılar. Yarınki sınavın istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar..Her şeyin gönlünce olması dileğiyle.. Sınavında başarılar..
Güçlükler, başarının değerini artıran süslerdir. Sınavın da bu süslerden yalnızca bir tanesi. Başarılar..
Büyük başarıların sahipleri küçük işleri titizlikle yapabilme sabrını gösteren kişilerdir. Hiç kimse, başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır.
Her sınav hayatımıza yeniden yön veriyor. Kaybetsek te, kazansak ta hakkımızda hayırlısı olsun. TYT ve YKS konuları kolay gelsin inşallah. Rabbim gönlüne göre versin.
Kim korkar YKS den. Çalışmak bizden yardım Rabbimizden inşallah. Her ne olursa olsun, hakkımızda hayırlısı olsun inşallah.
2020 YKS konuları kolay gelsin, sonuçlar güzel, yarınlar mutlu olsun inşallah.Çalışıyor ve merak ediyordu. İlgi gösteriyor çok istiyordu. Ve YKS sınavı onun odu. Sınavda başarılar diliyorum kardeşim.
TYT SAAT KAÇTA BAŞLAYIP BİTECEK?
2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav merkezlerine ulaşabilecekler.
Yani TYT yarın saat 10.15'te başlayacak ev saat 13.00'de sona erecek.
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