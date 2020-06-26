Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.
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