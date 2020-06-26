26 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır

Genel Başkanı , " Başkanı Seçimi'nde ’nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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DEVLET BAHÇELİ: 'SEÇİM'DE GEREĞİ NEYSE O YAPILACAKTIR
Genel Başkanı , " Başkanı Seçimi'nde 'nın gereği neyse o yapılacaktır." dedi.

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