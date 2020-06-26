26 Haziran 2020, Cuma
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Merdan Yanardağ'dan sonra CHP'li vekil Murat Bakan'dan da 2. Abdülhamid Han’a alçak iftira

hesabı üzerinden 2. ’e resmen iftira attı. Bakan, “Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır” diyerek hakaret ve iftiraların sıraladı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.06.2020 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020
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CHP'Lİ VEKİLDEN 2. ABDÜLHAMİD HAN’A ALÇAK İFTİRA

TELE 1 ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu kanalın genel yayın yönetmeni 'ın yaptığı 18 dakika isimli programda Osmanlı İmparatorluğu'nun 34'üncü padişahı 2. ile ilgili skandal sözler söylenmişti. Yanardağ, 2. Abdülhamid ile ilgili "emperyalizmin uşağı aşağılık bir diktatör olan" ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

Bu sözler ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın kullandığı sözler üzerine inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

BU KEZ CHP'Lİ VEKİL İFTİRA ATTI
Bu kez aynı skandalı üzerinden tekrarladı.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan attığı tweetinde, "Cumhuriyet, Abdülhamid ve onun gericiliğine karşı verilen mücadele içinde kurulmuştur. II. Abdülhamid tarihimizin ilk anayasasını kaldıran, ilk meclisini kapatan despotik bir hükümdardır. II. Abdülhamid, ülkeyi 30 yıl boyunca korku inşa ederek yönetmiş bir zorbadır" diyerek Osmanlı padişahına hakaret ve iftiraların sıraladı.

DAMLA KAYA/SABAH

Tele 1'in sözde gazetecisi Merdan Yanardağ Sultan 2. Abdülhamid'e hakaret etti TELE 1'İN SÖZDE GAZETECİSİ MERDAN YANARDAĞ SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'E HAKARET ETTİ
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